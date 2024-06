Résultat des législatives à Praz-sur-Arly : l'élection 2024 en direct

08:58 - Tenez-vous informé sur les législatives à Praz-sur-Arly

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Praz-sur-Arly sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Praz-sur-Arly se sont déplacés pour les européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges avaient été obtenus par le RN à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces législatives à Praz-sur-Arly ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.