Résultat des législatives à Quévreville-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

08:59 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Quévreville-la-Poterie

Les 2 bureaux de vote de la ville de Quévreville-la-Poterie (de Mairie à Mairie) seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Des législatives se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), de la majorité présidentielle arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Quévreville-la-Poterie ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.