Résultat de la législative à Aigné : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Aigné sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Aigné. En direct 18:46 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Aigné La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 27,78% à Aigné avant ces élections légilsatives. Soit l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote d'Aigné, les voix qui se sont finalement accumulées sur la nuance des Insoumis et leurs alliés lors des législatives étaient pourtant de 24,07% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la deuxième marche. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Aigné ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays ont cependant tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Aigné. Avec 26,02% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Aigné dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour de la législative. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 24,07% et 19,35% des voix. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Aigné ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. L'analyse des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 43,64% au sein d'Aigné au round deux, ce qui représentait 556 votants sur les 1318 habitants en âge de voter. 10:30 - La deuxième étape des législatives 2022 est en cours à Aigné La ville d'Aigné ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée se soumettent au vote pour cette 2ème manche de l'élection législative à Aigné. Découvrez le nom du député à compter de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Aigné - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Aigné aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Julie Delpech Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ghislaine Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Aigné - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Aigné

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aigné Julie Delpech (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,75% 26,02% Ghislaine Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,97% 24,07% Edwige Picouleau Rassemblement National 17,87% 19,35% Fabienne Labrette-Ménager Les Républicains 17,44% 12,68% Dylan Bénaud Divers gauche 8,44% 10,41% Brigitte Dujardin Reconquête ! 3,62% 3,25% Stéphane Fouéré Divers gauche 1,51% 0,98% Yves Cortés Union des Démocrates et des Indépendants 1,23% 0,98% Patricia Collet Droite souverainiste 1,12% 0,49% Sylvie Maillet Divers extrême gauche 1,03% 1,79% Participation au scrutin Circonscription Aigné Taux de participation 48,13% 48,59% Taux d'abstention 51,87% 51,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34% 3,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,47% Nombre de votants 35 375 639

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Aigné a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Aigné, les 1315 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Sarthe ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Julie Delpech a recueilli 26% des voix. Elle coiffe au poteau Ghislaine Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Edwige Picouleau (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 24% et 19% des voix. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 71 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Sarthe. Le niveau de l'abstention représente 51% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 676 non-votants.

Législatives 2022 à Aigné : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30,7% des suffrages au premier tour à Aigné, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,5% et 18,1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Aigné avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 62,0% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 38,0% des suffrages. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 723 votants d'Aigné seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.