Résultat des législatives 2024 à Sillé-le-Guillaume (72140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire convoités L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Sillé-le-Guillaume, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,76% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+4 points).

20:58 - La forte évolution du RN à Sillé-le-Guillaume L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Sillé-le-Guillaume entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de ces élections législatives 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Aux législatives à l'époque à Sillé-le-Guillaume, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,03% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,46% pour Fabienne Labrette-Ménager (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche avec 58,70%. C'est ainsi Julie Delpech (La République en Marche) qui prenait l'avantage.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) a obtenu 38,12% des suffrages à Sillé-le-Guillaume le 30 juin, lors du premier tour de la législative. Julie Delpech (Ensemble !) captait 32,09%. A la troisième place, Ghislaine Bonnet (Front populaire) ramassait 16,76% des votants. C'est aussi Céline de Cossé Brissac qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 33,6%, devant Julie Delpech avec 30,84% et Ghislaine Bonnet avec 25,01%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Sillé-le-Guillaume ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Le premier tour des législatives 2024 à Sillé-le-Guillaume a connu un pourcentage d'abstention de 37,99%, plus bas de 18 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 55,01% des électeurs de Sillé-le-Guillaume (72) avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,71% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - 62,01% de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Sillé-le-Guillaume Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Sillé-le-Guillaume, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Sillé-le-Guillaume pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 62,01%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 71,3% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 70,93% au second tour, soit 1 081 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,65% au premier tour et 42,36% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Sillé-le-Guillaume ce soir ? Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Sillé-le-Guillaume ?

17:29 - Sillé-le-Guillaume : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Sillé-le-Guillaume contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 18,73%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 275 € par an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) et le nombre de résidences HLM (8,58% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Sillé-le-Guillaume mettent en relief une diversité de qualifications, avec 10,68% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.