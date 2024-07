Résultat des législatives 2024 à Arçonnay (72610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Arçonnay, quels seront les reports des voix de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des suffrages au niveau du pays lors du 1er tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Arçonnay, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,64% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national à Arçonnay, un favori aux législatives ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Arçonnay ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Arçonnay, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Arçonnay, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 21,19% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 30,00% pour Julie Delpech (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,12%). Julie Delpech remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,39% à Arçonnay aux législatives Grâce à 36,39% des votes, Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) a pris la tête à Arçonnay, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. En deuxième place, Julie Delpech (Ensemble pour la République) recueillait 34,42%. A la troisième place, Ghislaine Bonnet (Union de la gauche) obtenait 18,64% des électeurs. C'est aussi Céline de Cossé Brissac qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 33,6%, devant Julie Delpech avec 30,84% et Ghislaine Bonnet avec 25,01%.

19:21 - Elections à Arçonnay : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. À Arçonnay, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a été de 24,66%, moins élevé de 18 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 42,49% des personnes aptes à participer à une élection à Arçonnay avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 42,17% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Arçonnay, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention L'abstention constitue immanquablement l'une des clés des législatives. Dans la commune, dimanche, 24,66% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,99% dans la commune. Le taux d'abstention était de 20,86% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,96% au premier tour et 49,54% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Arçonnay ? Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Arçonnay ?

17:29 - Élections législatives à Arçonnay : un éclairage démographique Comment les électeurs d'Arçonnay peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,97% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 235 hab/km² et 38,03% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 692 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,02%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Arçonnay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,86% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.