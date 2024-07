Résultat des législatives 2024 à Beaumont-sur-Sarthe (72170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins du Front populaire à Beaumont-sur-Sarthe ? Avec plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone au moment du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors des législatives dimanche dernier à Beaumont-sur-Sarthe. On trouvait Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) sur la première marche au premier tour, avec 43,65 % des suffrages. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Julie Delpech (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Beaumont-sur-Sarthe Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 20 points à Beaumont-sur-Sarthe entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives sera ainsi très instructif. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Beaumont-sur-Sarthe, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,69% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 25,16% pour Julie Delpech (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (61,89%). Julie Delpech conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à Beaumont-sur-Sarthe pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Pour le premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Beaumont-sur-Sarthe ont placé en tête Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,65% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis d'arriver devant Julie Delpech (Ensemble !) et Clément Coulon (Les Républicains) avec 28,83% et 14,83% des électeurs. C'est aussi Céline de Cossé Brissac qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 33,6%, devant Julie Delpech avec 30,84% et Ghislaine Bonnet avec 25,01%.

19:21 - Résultats à Beaumont-sur-Sarthe : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Le 30 juin dernier, 66,31% des électeurs de Beaumont-sur-Sarthe ont voté au 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 17 points à celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 1 317 inscrits sur les listes électorales de Beaumont-sur-Sarthe s'étaient rendus aux urnes (soit 49,89%). Le taux de participation était de 55,37% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Beaumont-sur-Sarthe lors de la 2e manche des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Beaumont-sur-Sarthe ? Dimanche dernier, l'abstention à Beaumont-sur-Sarthe lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 33,69%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,15% au premier tour et 53,02% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,91% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 24,93% au premier tour. Les jeunes montrent couramment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Beaumont-sur-Sarthe ?

17:29 - Beaumont-sur-Sarthe : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des législatives à Beaumont-sur-Sarthe comme partout ailleurs. Avec une population de 1 974 habitants répartis dans 1 166 logements, cette commune présente une densité de 291 hab par km². Ses 124 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (34,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 38,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,91%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 20 131 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, Beaumont-sur-Sarthe incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.