Résultat des législatives à Aigueperse - Election 2022 (63260) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Aigueperse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Puy-de-Dôme

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme

Le résultat de la législative à Aigueperse a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1616 habitants d'Aigueperse votant dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme ont choisi la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du 1er tour des législatives. Christine Pirès Beaune a obtenu 31% des votes. Elle devance Isabelle Dupré (Rassemblement National) et Karina Monnet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 24% et 21% des votes. Reste à déterminer si les électeurs des 137 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux d'Aigueperse. L'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme atteint 46%, ce qui représente 751 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aigueperse Christine Pirès Beaune Nouvelle union populaire écologique et sociale 41,84% 31,01% Karina Monnet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,81% 21,07% Isabelle Dupré Rassemblement National 16,40% 24,26% Sylvain Durin Les Républicains 15,30% 15,27% Aurélien Chabrier Reconquête ! 2,45% 3,20% Marie-Paule Lacombe Divers droite 1,39% 0,71% Franck Truchon Divers extrême gauche 1,39% 1,54% Nicole Frezouls-Le Pont Ecologistes 1,32% 2,25% Jean-Pierre Félix Droite souverainiste 1,01% 0,59% Kenny Berthon Divers gauche 0,09% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Aigueperse Taux de participation 54,41% 53,53% Taux d'abstention 45,59% 46,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,35% Nombre de votants 49 000 865

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aigueperse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Aigueperse ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Aigueperse, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 15,77% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,72% et 1,86% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 20,35% à Aigueperse pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Aigueperse ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Aigueperse. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 31,24% des votes, au 1er round à Aigueperse cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,49%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,77% et Éric Zemmour à 6,68%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Aigueperse demeure la participation À Aigueperse, l'une des clés des législatives 2022 sera indéniablement l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Aigueperse. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 19,17% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 17,65% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Aigueperse peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Pendant les dernières législatives, sur les 1 567 inscrits sur les listes électorales à Aigueperse, 55,07% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,25% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Aigueperse ? Les clés de ces législatives 2022 à Aigueperse sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour favoriser la mobilisation.

Législatives 2022 à Aigueperse : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Aigueperse seront invités à participer aux législatives comme partout en France. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Aigueperse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25% et 16% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Aigueperse gratifiée de 56% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des suffrages.