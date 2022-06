Résultat de la législative à Aiguillon : en direct

12/06/22 11:02

Le scrutin est lancé depuis ce matin à Aiguillon et il reste encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Aiguillon seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 26.9% des suffrages au premier tour à Aiguillon. La finaliste de la dernière élection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24.0% et 20.9% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour grâce à 53.6% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 46.4% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ?