Résultat de la législative à Alata : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Alata dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Alata sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - On peut voter jusqu'à 19 heures à Alata pour ces législatives 2022 Le vote a débuté ce matin à Alata et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la ville peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Alata

Les élections législatives 2022 auront lieu à Alata comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud

Tête de liste Liste David Quintela Reconquête ! Walter Lippler Droite souverainiste Michel Mozziconacci Divers centre Robin de Mari Divers gauche Jean-Paul Carrolaggi Régionaliste Angélique Susini Divers gauche Laurent Marcangeli Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anissa-Flore Amziane Divers gauche Romain Colonna Régionaliste Nathaly Antona Rassemblement National Pascale Bizzari Ecologistes Claire Lainez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Alata : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants d'Alata seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat favoriseront-ils ? Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32% des votes au premier tour à Alata. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15% et 14% des votes. Le choix des électeurs d'Alata était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (64% des suffrages), abandonnant ainsi 36% des votes à Emmanuel Macron.