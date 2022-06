Résultat de la législative à Alénya : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Alénya sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Alénya. En direct 17:31 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Alénya ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales, comme à Alénya. Avec 35,95% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Alénya lors du 1er round des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 26,55% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 20,78% des voix. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Alénya ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, sur les 2655 inscrits sur les listes électorales à Alénya, 49,34% avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 45,08% pour le second round. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Alénya ! Les données clés des législatives Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Alénya seront probablement dévoilés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira rapidement qui des candidats finalistes aura son billet pour l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Résultats des législatives 2022 à Alénya - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Alénya aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Anaïs Sabatini Rassemblement National Frédérique Lis Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Alénya - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Alénya

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Alénya Anaïs Sabatini (Ballotage) Rassemblement National 37,62% 35,95% Frédérique Lis (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,49% 20,78% David Berrué Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,28% 26,55% David Bret Les Républicains 8,83% 5,18% Alexandra Raspaud Reconquête ! 5,74% 4,14% Joël Diago Régionaliste 2,79% 2,66% David Gabarda Droite souverainiste 1,62% 1,92% Philippe Goiset Divers extrême gauche 1,32% 1,48% Cyril Blanc Ecologistes 1,30% 1,33% Participation au scrutin Circonscription Alénya Taux de participation 46,76% 48,70% Taux d'abstention 53,24% 51,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,43% Nombre de votants 48 465 1 381

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Alénya. Les 2836 habitants d'Alénya votant dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales ont choisi la candidate Rassemblement National au soir du 1er round des législatives 2022. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Alénya. Les citoyens de 53 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le taux d'abstention atteint 51% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales (1 455 non-votants). A l'échelle de la localité, Anaïs Sabatini a engrangé 36% des voix. Elle coiffe au poteau David Berrué (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédérique Lis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 27% et 21% des voix.

Législatives 2022 à Alénya : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Alénya prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34,7% des voix au premier tour à Alénya, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20,1% et 18,1% des suffrages. Le choix des administrés d'Alénya était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (56,0% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 44,0% des suffrages.