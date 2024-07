Résultat des législatives 2024 à Théza (66200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quels seront les reports de voix en faveur du Front populaire à Théza ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les isoloirs. La somme de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Théza, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,87% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+5 points).

20:58 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le Rassemblement national à Théza La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le nombre de voix du Rassemblement national devrait le placer en tête à Théza. Une projection qui concorde avec les suffrages également gagnés par la formation politique dans la ville en 2 ans : une hausse de 15 points qui peut encore évoluer.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour ce second tour des législatives. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Théza ? Les élections législatives avaient aussi donné un beau départ pour le RN à l'époque à Théza. Dans la commune, c'est Michèle Martinez qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,18%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,37%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,63%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade A en croire les projections des instituts rendues publiques dès la fin du premier tour, le Rassemblement national serait susceptible de s'arroger entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut cependant tenir compte des habitudes locales. Le 30 juin dernier, les électeurs de Théza ont placé en tête Michèle Martinez (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 49,39% des votes. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Julien Baraillé (Front populaire) et Patricia Nadal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 25,87% et 14,93% des votants. Michèle Martinez était aussi en tête dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales dans son ensemble, avec cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Théza ? Au cours des dernières années, les 2 271 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Théza a atteint 70,66%, surpassant celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 55,42% des électeurs de Théza s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 55,62% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Théza, le score de l'abstention au 2e tour des législatives sera un élément important Le niveau de participation constitue sans aucun doute un critère fort du scrutin législatif 2024. Théza a enregistré une participation de 70,66%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,34% au premier tour, ce qui représentait 1 138 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,49% au premier tour et 48,41% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Théza ?

17:29 - Théza : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Théza, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,14% et une densité de population de 395 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 685 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,37% et d'une population immigrée de 10,74% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Théza mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,6% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.