Résultat de la législative à Alleins : en direct

19:23 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Alleins ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,52% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Alleins en avril. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,99% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 23,27% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Alleins.

16:30 - À Alleins, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Alleins au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Alleins cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,55% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 24,12%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,52% et Éric Zemmour à 9,14%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche un peu moins de 28% des voix en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives à Alleins L'un des facteurs importants des législatives sera sans nul doute le niveau d'abstention à Alleins. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait potentiellement détourner l'attention des habitants d'Alleins du vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,87% dans la localité. La participation était de 79,62% au premier tour, ce qui représentait 1 801 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 à Alleins ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, sur les 2 020 personnes en âge de voter à Alleins, 51,09% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 44,26% au second tour.