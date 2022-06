Résultat des législatives à Amanvillers - Election 2022 (57865) [PUBLIE]

12/06/22 22:58

Résultat des législatives 2022 à Amanvillers

Le résultat des élections législatives 2022 à Amanvillers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Moselle

Le résultat de l'élection législative à Amanvillers est tombé. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 1784 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Moselle habitant à Amanvillers. Les électeurs des 27 autres communes appartenant à la 1ère circonscription de la Moselle voteront-ils comme ceux d'Amanvillers ? Au sein de la commune, Grégoire Laloux a recueilli 32% des suffrages. Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Esther Leick (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 29% et 17% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 42%, ce qui représente 745 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Amanvillers Grégoire Laloux Rassemblement National 25,37% 32,14% Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,29% 29,12% Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,56% 16,62% Malou Kuntz Les Républicains 10,87% 8,38% Yoan Hadadi Divers gauche 4,27% 3,71% Rebecca Konarski Reconquête ! 4,27% 4,67% Camal Kadri Ecologistes 2,46% 1,92% Abderrahemane Bouhenna Divers gauche 2,00% 1,79% Christèle Rousse Droite souverainiste 1,52% 0,96% Didier Georget Divers extrême gauche 1,24% 0,69% Jessy Fricheteau Divers gauche 0,15% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Amanvillers Taux de participation 40,61% 41,76% Taux d'abstention 59,39% 58,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 2,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,13% Nombre de votants 37 780 745

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Amanvillers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Amanvillers ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Amanvillers, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 15,24% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,0% et 1,35% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 19,59% pour la coalition de gauche. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Amanvillers ? Lors de la dernière élection, à Amanvillers, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote au premier tour de l'élection avec 35,29% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,53%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,24% et Éric Zemmour, quatrième à 7,88%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute modifier ce paysage lors des législatives à Amanvillers ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Amanvillers À Amanvillers, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants des législatives 2022. Les appréhensions liées à une résurgence de l'épidémie de coronavirus sont de nature à de faire baisser la participation à Amanvillers. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 783 personnes en âge de voter dans la ville, 22,43% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,33% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Amanvillers ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Durant les dernières législatives, le taux de participation s'était hissé à 42,75% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Amanvillers. Le taux de participation était de 39,42% au second round. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Amanvillers Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 11 candidats au premier tour dans l'unique circonscription d'Amanvillers, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Amanvillers : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35,3% des votes au premier tour à Amanvillers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28,5% et 15,2% des votes. Le choix des administrés d'Amanvillers était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,7% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 46,3% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les habitants d'Amanvillers (57) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.