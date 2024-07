Résultat des législatives 2024 à Woippy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Woippy et leurs implications électorales

Dans la commune de Woippy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 21,84% et une densité de population de 933 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 192 euros par an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,14% et d'une population immigrée de 19,88% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Woippy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,36% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.