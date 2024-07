Résultat des législatives 2024 à Plappeville (57050) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire scrutés Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Plappeville, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,75% des votes dans la commune. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Le Rassemblement national favori à Plappeville pour les législatives ? L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Si on tient compte de la progression du RN qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs conquis par le parti à Plappeville s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi envisager une installation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Reste maintenant à découvrir si la tendance au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Plappeville offrait aussi 35,59% pour Belkhir Belhaddad des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 19,65% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 71,92% contre 28,08% pour les perdants. Belkhir Belhaddad conservait donc son avance sur place.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Plappeville ? Grâce à 48,51% des voix, Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) a pris les devants à Plappeville, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er round des élections législatives. Grégoire Laloux (Rassemblement National) et Vincent Felix (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 27,93% et 18,75% des votants. Les votants de la commune n'avaient d'ailleurs pas rendu le même verdict que ceux de la 1ère circonscription de la Moselle, puisque Grégoire Laloux y arrivait en première place, avec cette fois 39,81% devant Belkhir Belhaddad avec 27,59% et Vincent Felix avec 26,1%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Plappeville : une hausse par rapport aux européennes ? L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. À Plappeville, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a atteint 74,53%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 1 795 inscrits sur les listes électorales de Plappeville (57) avaient en effet pris part au scrutin (soit 59,5%). La participation était de 57,35% il y a cinq ans. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 74,53% de participation lors du 1er tour des élections législatives à Plappeville Ce dimanche, lors des élections législatives à Plappeville, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Plappeville était de 74,53%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,03% au premier tour. Au deuxième tour, 51,67% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Plappeville ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 75,18% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,03% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 378 personnes.

17:29 - Le poids démographique et économique de Plappeville aux élections législatives Dans la commune de Plappeville, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,88%. En outre, le taux de familles propriétaires (81,89%) souligne le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 36,98%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,27%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,31%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,73%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Plappeville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.