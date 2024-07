Résultat des législatives 2024 à Amnéville : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Tendances démographiques et électorales à Amnéville : ce qu'il faut savoir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Amnéville se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 828 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 535 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 126 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (20,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Amnéville abrite une communauté diversifiée, avec ses 456 résidents étrangers, soit 4,27% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,39%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 272 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Amnéville, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.