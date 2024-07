Résultat des législatives 2024 à Maizières-lès-Metz : les premiers chiffres du 2e tour

À Maizières-lès-Metz, l'abstention constitue sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Maizières-lès-Metz était de 57,68%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 35,51% au premier tour et 34,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Maizières-lès-Metz ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 67,82% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 68,69% au premier tour, c'est-à-dire 5 858 personnes. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Maizières-lès-Metz.

17:29 - Maizières-lès-Metz : démographie et socio-économie impactent les législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Maizières-lès-Metz fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 792 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 490 entreprises, Maizières-lès-Metz offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (82,4%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 860 résidents étrangers, soit 7,30% de la population, favorise son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 38,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 361,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Maizières-lès-Metz, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.