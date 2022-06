Résultat des législatives à Ambazac - Election 2022 (87240) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ambazac

Le résultat des élections législatives 2022 à Ambazac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Ambazac. Dans la commune, Damien Maudet a accumulé 32% des voix. Christiane Gédoux (Rassemblement National) obtient 28% des voix. Enfin, Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 26% des votes. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 51% (2 342 votants). Les électeurs des 44 autres communes composant la 1ère circonscription de la Haute-Vienne voteront-ils comme ceux d'Ambazac ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ambazac Damien Maudet Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,54% 31,50% Sophie Beaudouin Hubiere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,02% 25,51% Christiane Gédoux Rassemblement National 18,55% 27,60% Jean Valiere-Vialeix Les Républicains 8,84% 6,48% Fabienne Marquet Reconquête ! 4,13% 3,11% Elisabeth Faucon Divers extrême gauche 2,07% 2,40% David Provost Divers 2,04% 1,77% Stéphanie Tambo Divers droite 1,80% 1,64% Participation au scrutin Circonscription Ambazac Taux de participation 52,48% 50,91% Taux d'abstention 47,52% 49,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52% 2,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,20% Nombre de votants 44 239 2 342

Législatives 2022 à Ambazac : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,4% des voix au premier tour à Ambazac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,7% et 19,4% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Ambazac grâce à 50,9% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 49,1% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 5 704 électeurs d'Ambazac (Haute-Vienne) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ?