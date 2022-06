Résultat de la législative à Amilly : 2e tour en direct

19/06/22 13:48

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33% des suffrages au premier tour à Amilly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30% et 13% des suffrages. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 53% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Amilly (Eure-et-Loir) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français.