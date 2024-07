Résultat des législatives 2024 à Nogent-le-Rotrou : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - À Nogent-le-Rotrou, la participation a atteint 63,18% lors de la première manche des élections législatives 2024

La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Le taux de participation à Nogent-le-Rotrou pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 63,18%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 69,82% dans la commune. Le taux de participation était de 70,78% au second tour, ce qui représentait 4 923 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,7% au premier tour. Au second tour, 45,15% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Nogent-le-Rotrou aujourd'hui ? Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Nogent-le-Rotrou ?