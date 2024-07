Résultat des législatives 2024 à Fontaine-la-Guyon (28190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Fontaine-la-Guyon ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent au premier tour des législatives à Fontaine-la-Guyon. On trouvait un ticket Rassemblement National en tête au premier tour, avec 42,91 % des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Luc Lamirault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Victoire assurée Rassemblement national à Fontaine-la-Guyon avant les législatives 2024 A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très instructif. La progression du RN est déjà forte à Fontaine-la-Guyon entre le score de la formation nationaliste en 2022 (29,39%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,91%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Les législatives avaient également donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Fontaine-la-Guyon. C'est en effet Régine Flaunet qui arrivait en pôle position au premier tour avec 29,39% dans la commune. Mais c'est pourtant Luc Lamirault (La République en Marche) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Fontaine-la-Guyon au second tour, avec 57,53%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,47%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN jusqu'ici A en croire les enquêtes des sondeurs communiquées depuis dimanche, l'alliance RN-LR pourrait s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Fontaine-la-Guyon ont placé en tête Christophe Bay (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,91% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Harold Huwart (Divers centre) et Rémi Martial (Les Républicains) avec respectivement 39,36% et 11,47% des électeurs. C'est aussi Christophe Bay qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir dans son ensemble, avec cette fois 42,41%, devant Harold Huwart avec 36,35% et Rémi Martial avec 12,71%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Fontaine-la-Guyon : quelle évolution ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? À Fontaine-la-Guyon, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 71,86%, surpassant de 17 points celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 54,74% dans la commune de Fontaine-la-Guyon, contre une participation de 53,63% pour les élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Fontaine-la-Guyon L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le taux d'abstention à Fontaine-la-Guyon au premier tour des législatives 2024 a atteint 28,14%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,23% au premier tour et 55,06% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 169 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,67% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,42% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Fontaine-la-Guyon ?

17:29 - Fontaine-la-Guyon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Fontaine-la-Guyon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 665 habitants répartis dans 641 logements, cette ville présente une densité de 114 habitants/km². Ses 97 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,42%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 34,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 46,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 652,86 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Fontaine-la-Guyon incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.