Résultat de la législative à Amnéville : en direct

12/06/22 17:16

Bienvenue dans ce live où nous allons suivre cette 1re étape des législatives à Amnéville, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On dénombre 11 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 66,24% au premier tour dans la commune à Amnéville. L'abstention était de 62,5% au deuxième round. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

L'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif à Amnéville. L'inflation pourrait tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Amnéville (57360). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,76% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une participation de 70,26% au premier tour, soit 5 986 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Amnéville au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. A la dernière élection présidentielle, à Amnéville, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote avec 38,61% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,88%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 19,46% et Éric Zemmour à 7,25%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Amnéville ( Moselle ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 38,61% des suffrages au premier tour à Amnéville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 20,88% et 19,46% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Amnéville avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 60,34% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 39,66% des suffrages.