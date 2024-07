Résultat des législatives 2024 à Amanvillers (57865) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Amanvillers, quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Amanvillers, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 15,02% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 19 points grapillés en 2 ans par le RN à Amanvillers L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 19 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Amanvillers ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Amanvillers pour la majorité aux législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Amanvillers, contrairement à 2022 ? Le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Amanvillers lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Grégoire Laloux au sommet au premier tour, avec 32,14% dans la ville. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Belkhir Belhaddad (LREM) chez les électeurs avec 50,83%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,17%.

20:05 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade A en croire les études publiées depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes de chaque territoire. Grégoire Laloux (Rassemblement National) a amassé 51,28% des suffrages à Amanvillers dimanche 30 juin, lors du premier round des élections législatives. Belkhir Belhaddad (Ensemble !) obtenait 27,82%. Enfin, Vincent Felix (Front populaire) obtenait 15,02% des électeurs. C'est aussi Grégoire Laloux qui terminait en tête dans la 1ère circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 39,81%, devant Belkhir Belhaddad avec 27,59% et Vincent Felix avec 26,1%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Amanvillers : quelle évolution ? Au cours des dernières années, les 2 156 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Amanvillers a connu un pourcentage d'abstention de 32,3%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, 50,36% des électeurs d'Amanvillers (57) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 48,43% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives à Amanvillers ? L'un des critères principaux des élections législatives 2024 est le niveau de participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Amanvillers était de 32,3%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,43% dans la ville. L'abstention était de 23,33% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,24% au premier tour. Au deuxième tour, 60,93% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Amanvillers aujourd'hui ? Les enjeux de ce scrutin historique sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants d'Amanvillers (57865).

17:29 - Amanvillers : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des législatives à Amanvillers comme partout. Dotée de 918 logements pour 2 121 habitants, la densité de la ville est de 224 hab/km². Ses 104 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,65% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,53% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 424 euros/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. À Amanvillers, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.