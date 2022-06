Résultat de la législative à Angres : en direct

12/06/22 19:22

10 candidats s'opposent dans l'unique circonscription d'Angres aujourd'hui, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre de postulants proportionnel à celui des autres circonscriptions. Et les 3274 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 4 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re étape.

À Angres, la participation constituera indéniablement l'une des clés des élections législatives. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de faire le jeu de l'abstention à Angres (62143). Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 274 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,3% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,46% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Avec 38,78% des votes exprimés, au premier round à Angres, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors du dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 22,08%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,36% et Fabien Roussel à 5,85%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront probablement cette donne lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité a baissé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Angres comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,36% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,29% et 1,12% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 21,77% à Angres pour ces légilsatives.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 39% des suffrages au premier tour à Angres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 18% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Angres avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 56% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 44% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans l'Hexagone, les 4 669 citoyens d'Angres ( Pas-de-Calais ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat favoriseront-ils ?