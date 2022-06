Les électeurs d'Annet-sur-Marne avaient concédé 17,41% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,01% et 1,14% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 23,56% à Annet-sur-Marne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Annet-sur-Marne, des sondages aussi pertinents qu'en France ?

À Annet-sur-Marne, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière présidentielle avec 26,85% des voix, devant Marine Le Pen à 26,22%, puis, avec 17,41%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,78%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN, lui, est venu coller les 20%.