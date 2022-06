Résultat de la législative à Arandon-Passins : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Arandon-Passins sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Arandon-Passins, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Arandon-Passins, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre russo-ukrainienne est notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Arandon-Passins. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 360 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,82% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,12% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - L'abstention aux législatives à Arandon-Passins va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Lors des précédentes législatives, 1 230 électeurs d'Arandon-Passins avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,86%), à comparer avec une participation de 43,58% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Arandon-Passins Les résultats des législatives 2022 à Arandon-Passins vont probablement être communiqués peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Arandon-Passins

Les élections législatives 2022 auront lieu à Arandon-Passins comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Denise Gomez Divers extrême gauche Sylvie Holtz Droite souverainiste Annick Merle Les Républicains Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Elyas Maurad Divers gauche Amélie Jullien Reconquête ! Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Arandon-Passins : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Arandon-Passins (38) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Arandon-Passins, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien député européen avaient obtenu 20% et 13% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Arandon-Passins gratifiée de 63% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 37% des voix.