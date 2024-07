Résultat des législatives 2024 à Trept (38460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Trept, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des bulletins qu'a réunis l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Trept, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,9% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 21,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 24 points à Trept Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 24 points ici entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Trept ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Trept, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà abouti à un puissant score pour le RN à l'époque à Trept. On retrouvait en effet Alexis Jolly au sommet au premier tour, avec 29,72% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,10%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Trept ont plébiscité Alexis Jolly (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 53,62% des suffrages. Cendra Motin (Majorité présidentielle) et Yaqine Di Spigno (Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 17,24% et 15,9% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Alexis Jolly qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 47,55%, devant Yaqine Di Spigno avec 20,85% et Cendra Motin avec 17,46%.

19:21 - L'abstention analysée dans le détail à Trept Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 2 179 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation lors du 1er round des législatives 2024 à Trept s'est accrue, culminant à 74,56%. Début juin, durant le scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 59,9% au niveau de Trept, à comparer avec un taux de participation de 51,63% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Trept, la participation était de 74,56% lors du 1er round des élections législatives L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'étendue de la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Trept lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 25,44%. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 555 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,49% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,26% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,5% au premier tour. Au deuxième tour, 53,35% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Trept ? La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple susceptibles d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Trept.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trept À Trept, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un taux de chômage de 5,33% et une densité de population de 127 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,93%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 761 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,80%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,49%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Trept mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.