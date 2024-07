Résultat des législatives 2024 à Frontonas (38290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la gauche à Frontonas ? Le Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Frontonas, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,27% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 18,61% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 24 points à Frontonas Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet pour cette élection des députés 2024, à l'échelle locale. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux dernières législatives à Frontonas Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il gagner cette fois à Frontonas, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 20,67% à Frontonas, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 27,20% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (61,07% contre 38,93% pour Rassemblement National). Mais c'est Cendra Motin (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 61,07%, devant l'adversaire Rassemblement National à 38,93%.

20:05 - Déjà 44,2% pour le RN à Frontonas aux élections législatives Le 30 juin, les électeurs de Frontonas ont placé en tête Alexis Jolly (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,2% des votes. Cendra Motin (Majorité présidentielle) et Yaqine Di Spigno (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à respectivement 23,76% et 19,27% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Alexis Jolly accumulant cette fois 47,55%, devant Yaqine Di Spigno avec 20,85% et Cendra Motin avec 17,46%.

19:21 - À Frontonas, la participation du premier round dépasse celle du scrutin européen L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. À Frontonas, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 était de 22,83%, moins élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 36,45% des inscrits sur les listes électorales de Frontonas avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 42,95% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Frontonas, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention L'une des clés de ces élections législatives est à n'en pas douter l'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 22,83%. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 15,2% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 17,83% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,15% au premier tour. Au deuxième tour, 47,08% des votants ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Frontonas.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Frontonas La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Frontonas contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,38%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 638 euros par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 939 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,38%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,0%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Frontonas, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.