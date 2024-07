Résultat des législatives 2024 à Sermérieu (38510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Sermérieu pour ces législatives ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus à l'échelle nationale sont encourageants. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Sermérieu, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,34% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 22,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Sermérieu en 2 ans Le score en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée à l'échelle locale. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Sermérieu entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Sermérieu ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux législatives il y a deux ans à Sermérieu Le score en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe localement pour le second tour de ces élections des députés. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Sermérieu ? Lors des élections du Parlement à l'époque, le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Sermérieu. C'est en effet Alexis Jolly qui arrivait en tête au premier tour avec 31,52% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 54,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,10%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade Alexis Jolly (Rassemblement National) a enregistré 50,66% des suffrages à Sermérieu le 30 juin, pour le premier tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Yaqine Di Spigno (Front populaire) et Cendra Motin (Ensemble pour la République) avec respectivement 18,34% et 16,51% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Alexis Jolly glanant cette fois 47,55%, devant Yaqine Di Spigno avec 20,85% et Cendra Motin avec 17,46%.

19:21 - Participation à Sermérieu : un sursaut par rapport au scrutin européen À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des élections précédentes ? À Sermérieu, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 23,68%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 39,58% des inscrits sur les listes électorales de Sermérieu avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 44,17% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Sermérieu, la participation va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 ? À Sermérieu, le niveau d'abstention constitue immanquablement un critère primordial de ce scrutin législatif. Dans la ville, 23,68% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,48% au premier tour et 51,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Sermérieu ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,28% des votants de la ville. L'abstention était de 18,45% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français sont notamment en mesure de modifier les choix que feront les citoyens de Sermérieu (38510).

17:29 - Comprendre l'électorat de Sermérieu : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Sermérieu, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 768 logements pour 1 644 habitants, la densité de la commune est de 95 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 921 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,02%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,45% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 415,74 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Sermérieu incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.