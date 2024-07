Résultat des législatives 2024 à Vézeronce-Curtin (38510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel résultat pour à gauche à l'issue de ces législatives 2024 ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les points du premier tour des législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Vézeronce-Curtin, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,4% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 18,73% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Vézeronce-Curtin Le score obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure pour ces législatives 2024 localement. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Vézeronce-Curtin ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux législatives il y a deux ans à Vézeronce-Curtin Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Vézeronce-Curtin ? Le Rassemblement national réalisait aussi un beau démarrage à Vézeronce-Curtin à l'époque lors des législatives. C'est en effet Alexis Jolly qui se classait en pôle position au premier tour avec 36,79% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 55,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,43%.

20:05 - Déjà 54,66% pour le RN à Vézeronce-Curtin aux élections législatives Selon les dernières projections communiquées juste avant le second tour, l'extrême droite serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des législatives. La coalition de gauche devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Alexis Jolly (Rassemblement National) a rassemblé 54,66% des suffrages à Vézeronce-Curtin le 30 juin, lors du 1er round de la législative. Yaqine Di Spigno (Nouveau Front populaire) et Annie Pourtier (Les Républicains) suivaient avec respectivement 16,4% et 14,43% des votants à l'échelle de la ville. Alexis Jolly était aussi en tête dans la 6ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 47,55%, devant Yaqine Di Spigno avec 20,85% et Cendra Motin avec 17,46%.

19:21 - Scrutins à Vézeronce-Curtin : quels enseignements tirer de la participation ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 2 235 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En comparaison avec les élections européennes de ce printemps, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Vézeronce-Curtin s'est renforcée de 14 points, atteignant 65,0%. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 758 personnes en capacité de voter à Vézeronce-Curtin avaient effectivement pris part au scrutin (soit 51,93%), contre une participation de 48,06% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives à Vézeronce-Curtin ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des législatives à Vézeronce-Curtin ? Le pourcentage d'abstention à Vézeronce-Curtin pour le premier tour des législatives 2024 était de 35%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,44% au premier tour et 56,05% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,74% au premier tour.

17:29 - Vézeronce-Curtin et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Vézeronce-Curtin, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 193 habitants répartis dans 1 098 logements, cette ville présente une densité de 143 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 179 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 288 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,59%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,75% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2221,2 euros/mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Ainsi, Vézeronce-Curtin incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.