Résultat de la législative à Ardentes : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Ardentes. La candidature Rassemblement National a engrangé 25,09% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour de la législative. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui reçoivent 22,27% et 22,05% des suffrages.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Ardentes a été publié par le ministère de l'Intérieur. Pour le 1er round des législatives, les 2976 électeurs d'Ardentes inscrits dans la 2ème circonscription de l'Indre se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Les électeurs des 158 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Ardentes ? Dans la commune, Fabien Thirion a accumulé 25% des voix. Sophie Guerin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nicolas Forissier (Les Républicains) captent 22% et 22% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 2ème circonscription de l'Indre s'établit à 53% (soit 1 394 votants).

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Ardentes ( Indre ) seront incités à participer aux législatives comme partout en France. Quel prétendant désigneront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29,3% des voix au premier tour à Ardentes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29,2% et 15,0% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 51,5% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 48,5% des votes.