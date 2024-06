Résultat des législatives à Arelaune-en-Seine : l'élection 2024 en direct

12:06 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Arelaune-en-Seine

L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Arelaune-en-Seine (76940). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,76% au premier tour. Au second tour, 52,58% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,7% au second tour, ce qui représentait 1 547 personnes.