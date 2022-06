Résultat des législatives à Arelaune-en-Seine - Election 2022 (76940) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Arelaune-en-Seine

Le résultat des élections législatives 2022 à Arelaune-en-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arelaune-en-Seine Gérard Leseul (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,67% 37,74% Jean-Cyril Montier (Ballotage) Rassemblement National 28,06% 29,09% Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,81% 23,60% Eddy Lefaux Les Républicains 4,94% 3,87% Frédéric Mazier Reconquête ! 3,20% 2,75% Alain Guillotte Ecologistes 2,39% 1,53% Simon Sulkowski Divers extrême gauche 1,91% 1,42% Participation au scrutin Circonscription Arelaune-en-Seine Taux de participation 49,17% 51,76% Taux d'abstention 50,83% 48,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,80% Nombre de votants 46 792 1 002

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Arelaune-en-Seine. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de votes parmi les 1936 citoyens d'Arelaune-en-Seine votant dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. Gérard Leseul a ainsi engrangé 38% des voix. Il coiffe au poteau Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) et Jean Delalandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 29% et 24% des suffrages. Le niveau de la participation représente 52% des habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 68 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime.

Législatives 2022 à Arelaune-en-Seine : les enjeux