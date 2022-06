Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 21,2% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Argelès-Gazost il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,35% et 2,17% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 27,72% à Argelès-Gazost pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Argelès-Gazost, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Argelès-Gazost dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Argelès-Gazost, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place de la dernière élection avec 30,26% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,2%. Arrivaient ensuite, avec 15,79%, Marine Le Pen et enfin, à 9,8%, Jean Lassalle.