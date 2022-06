Résultat de la législative à Argeliers : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Argeliers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Argeliers. En direct 17:27 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Argeliers ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Argeliers. La candidature Rassemblement National a réuni 39,68% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 25,37% des voix. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 19,97% des voix. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives à Argeliers ? Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 57,17% des personnes en âge de participer à une élection à Argeliers avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1796 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,32% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,39% au premier tour. 10:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Argeliers ? Le vote a débuté ce matin à Argeliers et il n'est pas trop tard pour donner de la voix lors de cette 2e manche, puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont toujours là pour l'épilogue des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Argeliers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Argeliers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Christophe Barthès Rassemblement National Sophie Courrière Calmon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Argeliers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Argeliers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Argeliers Christophe Barthès (Ballotage) Rassemblement National 32,80% 39,68% Sophie Courrière Calmon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,15% 25,37% Danièle Hérin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,98% 19,97% Laurent Perez Les Républicains 5,17% 3,37% Axel Roulliaux Reconquête ! 4,74% 4,72% Laure-Nelly Amalric Ecologistes 2,99% 2,29% Nicole Gadrat Divers extrême gauche 1,52% 2,02% Patricia Dandeu Ecologistes 1,36% 1,21% Gilbert Biasoli Droite souverainiste 1,29% 1,35% Juliette Sikora Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Argeliers Taux de participation 50,65% 42,83% Taux d'abstention 49,35% 57,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 2,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 1,17% Nombre de votants 49 877 768

Le résultat de l'élection législative à Argeliers est officiel. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 113 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Argeliers. Le niveau de la participation s'élève à 43% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Aude (1 025 non-votants). Dans la ville, Christophe Barthès a collecté 40% des votes. Il précède Sophie Courrière Calmon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Danièle Hérin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 25% et 20% des votes.

Législatives 2022 à Argeliers : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38% des votes au premier tour à Argeliers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 18% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Argeliers avec 64% des voix, abandonnant donc 36% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 197 habitants d'Argeliers (11) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.