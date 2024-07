Résultat des législatives 2024 à Saint-Nazaire-d'Aude (11120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Nazaire-d'Aude, qui vont plebisciter les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va forcément marquer ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a rassemblé plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Nazaire-d'Aude, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 16,89% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 24,01% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Saint-Nazaire-d'Aude en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Nazaire-d'Aude entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Nazaire-d'Aude ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saint-Nazaire-d'Aude ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Nazaire-d'Aude ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait déjà un puissant départ à Saint-Nazaire-d'Aude. C'est en effet Christophe Barthès qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 38,38% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 60,08%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,92%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le 30 juin dernier, les habitants de Saint-Nazaire-d'Aude ont placé en tête Christophe Barthès (Rassemblement National), qui a réuni 56,32% des votes. Jean-Claude Perez (Majorité présidentielle) et Philippe Poutou (Union de la gauche) suivaient en recevant, dans l'ordre, 17,24% et 16,89% des votants dans la ville. C'est aussi Christophe Barthès qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 49,33%, devant Philippe Poutou avec 18,7% et Jean-Claude Perez avec 16,86%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Nazaire-d'Aude ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Nazaire-d'Aude a diminué, atteignant 31,71%. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 46,02% dans la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, contre une abstention de 42,61% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Nazaire-d'Aude, les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour seront un élément décisif Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Saint-Nazaire-d'Aude ? Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Nazaire-d'Aude pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 31,71%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 644 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,9% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,01% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,96% au premier tour et 51,14% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Nazaire-d'Aude aujourd'hui ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Nazaire-d'Aude (11120).

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Nazaire-d'Aude Comment les habitants de Saint-Nazaire-d'Aude peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,02% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 42,21% de population active et une densité de population de 231 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (78,36%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 797 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,08%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,4%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Nazaire-d'Aude mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,5% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.