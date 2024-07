Résultat des législatives 2024 à Rieux-Minervois (11160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont peser les supporters du Front populaire à Rieux-Minervois ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Rieux-Minervois, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,49% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -10 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 20 points à Rieux-Minervois L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Rieux-Minervois ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Rieux-Minervois pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Rieux-Minervois ? Les législatives avaient également donné un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Rieux-Minervois. C'est en effet Christophe Barthès qui se plaçait en tête au premier tour avec 37,01% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 61,07%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,93%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Christophe Barthès (Rassemblement National) a recueilli 57,91% des votes à Rieux-Minervois dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour de la législative. Jean-Claude Perez (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Philippe Poutou (Union de la gauche) suivaient en récupérant respectivement 16,58% et 12,49% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de l'Aude, Christophe Barthès glanant cette fois 49,33%, devant Philippe Poutou avec 18,7% et Jean-Claude Perez avec 16,86%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives, quelle est la participation à Rieux-Minervois ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation au 1er round des législatives 2024 à Rieux-Minervois s'est renforcée de 7 points, atteignant 70,18%. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 63,7% des personnes aptes à participer à une élection à Rieux-Minervois avaient effectivement pris part à l'élection. La participation était de 55,11% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Rieux-Minervois, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément essentiel L'une des clés du scrutin législatif 2024 est la participation. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Rieux-Minervois s'élevait à 70,18%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,58% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,45% au second tour, c'est-à-dire 1 058 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,19% au premier tour. Au second tour, 51,94% des votants se sont déplacés. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages serait susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Rieux-Minervois.

17:29 - Dynamique électorale à Rieux-Minervois : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Rieux-Minervois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 975 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 180 foyers fiscaux. Dans la ville, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 39,65% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 204 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,84%, Rieux-Minervois se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1705,37 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,29%, annonçant une situation économique précaire. Finalement, Rieux-Minervois incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.