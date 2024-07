Résultat des législatives 2024 à Villegailhenc (11600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux législatives il y a deux ans à Villegailhenc : 45,4% au second tour La Nupes étant terminée, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,65% des votes à Villegailhenc. Une poussée à compléter néanmoins avec les 28,93% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,4% à l'époque.

20:58 - Une progression notable du RN à Villegailhenc La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections législatives. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 17 points ici entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Villegailhenc ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Villegailhenc ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera ainsi très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Villegailhenc ? Le RN parvenait aussi en première position à Villegailhenc lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. Dans la commune, c'est Christophe Barthès qui arrivait en tête au premier tour avec 33,09%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,60%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,40%.

20:05 - Christophe Barthès (Rassemblement National) déjà devant avec 50,26% à Villegailhenc aux législatives Au soir du 1er tour de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Villegailhenc ont plébiscité Christophe Barthès (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 50,26% des votes. Philippe Poutou (Union de la gauche) et Aurélien Turchetto (Divers gauche) suivaient avec respectivement 17,65% et 16,41% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Christophe Barthès qui arrivait sur la première marche dans la 1ère circonscription de l'Aude dans son ensemble, avec cette fois 49,33%, devant Philippe Poutou avec 18,7% et Jean-Claude Perez avec 16,86%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Villegailhenc ? L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Villegailhenc était de 24,72%, en dessous de 17 points de celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 41,65% des inscrits sur les listes électorales de Villegailhenc, à comparer avec un taux d'abstention de 44,65% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Villegailhenc, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Villegailhenc ? Dimanche dernier, l'abstention à Villegailhenc lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,72%. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 328 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,45% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,89% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,64% au premier tour et 45,91% au second tour. La volonté des habitants de faire "barrage" au RN est notamment en mesure de ramener les électeurs de Villegailhenc dans les bureaux de vote.

17:29 - Dynamique électorale à Villegailhenc : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Villegailhenc, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 877 logements pour 1 671 habitants, la densité de la ville est de 348 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 92 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,49% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 30,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1236,84 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Villegailhenc incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.