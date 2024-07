Résultat des législatives 2024 à Lézignan-Corbières : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Lézignan-Corbières

Dans la commune de Lézignan-Corbières, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec 35,1% de population active et une densité de population de 299 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 20,15% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1919,9 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,71%) et le nombre de résidences HLM (12,1% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Lézignan-Corbières mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.