Résultat de la législative à Argences : en direct

12/06/22 10:58

11 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription d'Argences ce 12 juin 2022, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre de candidats proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Et les 2934 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier tour.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Argences. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Argences avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Argences seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.