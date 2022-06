Résultat de la législative à Argenton-sur-Creuse : en direct

Les votants d'Argenton-sur-Creuse avaient livré 22,77% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,86% et 2,88% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,51% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Argenton-sur-Creuse ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Argenton-sur-Creuse, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 24,21% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 23,51%, puis Jean-Luc Mélenchon à 22,77% et Éric Zemmour à 6,04%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votes au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir. Le RN, lui, est venu coller les 20%.