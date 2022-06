En direct

19:46 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Artenay ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Artenay, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 13,02% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,17% et 1,75% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 17,94% à Artenay pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Artenay ? Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière élection à l'Elysée à Artenay avec 31,18% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,77%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,02% et Valérie Pécresse à 8,21%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront probablement ce paysage à Artenay ce dimanche. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Artenay ? À Artenay, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet détourner l'attention des habitants d'Artenay du vote. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 77,57% au premier tour, ce qui représentait 934 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Artenay va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? L'observation des résultats des scrutins antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Lors des précédentes législatives, parmi les 1 157 personnes en âge de voter à Artenay, 53,41% avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 50,91% pour le second round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.