Résultat de la législative à Aubière : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aubière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Aubière ? La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Aubière ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Aubière cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 32,65% des suffrages. A la suite, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,1%, puis Marine Le Pen à 17,52% et Yannick Jadot à 5,54%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Aubière L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Aubière. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,85% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,36% au premier tour, c'est-à-dire 5 167 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont par exemple en mesure de favoriser le camp de l'abstention à Aubière (63170). 11:30 - À Aubière quel était le taux de la participation à Aubière en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 56,52% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Aubière, contre une abstention de 46,72% pour le round deux. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Aubière C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Aubière, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 10 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 6511 électeurs d'Aubière ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Aubière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Valérie Goléo Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascale Sanchez Reconquête ! Isabelle Chavroche Ecologistes Béatrice Hénoux Droite souverainiste Delphine Lingemann Ensemble ! (Majorité présidentielle) Didier Brulé Rassemblement National François Marotte Divers extrême gauche Laurent Pradier Divers centre Florence Dubessy Les Républicains

Législatives 2022 à Aubière : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Aubière à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 32,65% des votes au premier tour à Aubière, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme lors de la dernière élection et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 22,10% et 17,52% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Aubière avec 68,96% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 31,04% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette agglomération pour obtenir la majorité de l'hémicycle ?