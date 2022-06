Résultat de la législative à Avon : en direct

17:15 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Avon ?

À Avon, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 27,02% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,71%, puis, avec 16,09%, Marine Le Pen et enfin, à 7,64%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.