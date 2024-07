Résultat des législatives 2024 à Nemours : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Nemours : une analyse socio-démographique

Comment la population de Nemours peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,25% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 167 €/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,27% et d'une population étrangère de 16,55% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Nemours mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,42% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.