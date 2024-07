Résultat des législatives 2024 à Égreville (77620) – 2e tour [PUBLIE]

La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Égreville, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,07% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 18,45% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Égreville

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 23 points ici entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Égreville ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.