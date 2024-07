Résultat des législatives 2024 à Voulx (77940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont peser les électeurs de gauche à Voulx ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Voulx, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,05% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 22,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 21 points à Voulx Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Voulx entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN termine vainqueur à Voulx ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Voulx ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Les élections législatives avaient également donné un très gros score pour le RN à l'époque à Voulx. On retrouvait en effet Ivanka Dimitrova au sommet au premier tour, avec 28,85% dans la cité. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 51,48%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,52%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives à Voulx ? Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) a réuni 49,33% des voix à Voulx dimanche 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Frédéric Valletoux (Ensemble !) et Nour Benaïssa Watbot (Nouveau Front populaire) avec 23,53% et 20,05% des électeurs. C'est aussi Ivanka Dimitrova qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 35,06%, devant Frédéric Valletoux avec 33,73% et Nour Benaïssa Watbot avec 23,7%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Voulx ? Au fil des dernières élections, les 1 654 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. À Voulx, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 60,98%, plus important que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 285 inscrits sur les listes électorales à Voulx, 47,39% avaient en effet participé à l'élection. La participation était de 48,23% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Voulx ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Voulx ? Voulx a enregistré une participation de 60,98%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,44% au premier tour. Au second tour, 41,75% des électeurs se sont déplacés. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,4% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 72,48% au second tour, soit 906 personnes.

17:29 - Voulx : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et le profil socio-économique de Voulx déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 44,42% de population active et une densité de population de 139 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 12,01% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (31,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 563 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,96%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,1%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Voulx mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,8% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.