Résultat des législatives 2024 à Samois-sur-Seine (77920) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Samois-sur-Seine : 37,23% au second tour Avec 28,06% des voix au niveau national lors du 1er tour des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN ce soir. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,09% des votes à Samois-sur-Seine. Une percée à compléter néanmoins avec les 25,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 37,23% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Rassemblement national : quel score à Samois-sur-Seine à l'issue des dernières législatives ? Le résultat en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Samois-sur-Seine ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict de l'élection de 2022 semble aussi un indice clé au moment du second tour. Les législatives à l'époque à Samois-sur-Seine seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui récolteront 37,51% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter, avec 62,77%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,23%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils s'inverser 2e tour à Samois-sur-Seine ? Grâce à 45,12% des voix, Frédéric Valletoux (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Samois-sur-Seine, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Nour Benaïssa Watbot (Front populaire) et Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) suivaient en recevant, dans l'ordre, 26,09% et 22,44% des électeurs. Les votants de la commune avaient fait un autre choix que ceux de la circonscription. Ivanka Dimitrova s'y imposait, avec cette fois 35,06% devant Frédéric Valletoux avec 33,73% et Nour Benaïssa Watbot avec 23,7%.

19:21 - La participation inspectée à la loupe à Samois-sur-Seine À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des élections antérieures ? À Samois-sur-Seine, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 était de 25,38%, moins élevé de 13 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 1 742 personnes en âge de voter à Samois-sur-Seine, 38,98% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 40,9% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Samois-sur-Seine lors de la seconde manche des législatives ? La participation constitue l'une des clés du scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Samois-sur-Seine pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 74,62%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,73% dans la commune, à comparer avec une participation de 78,33% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 316 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,55% au premier tour et 56,12% au deuxième tour. L'inflation dans le pays cumulée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Samois-sur-Seine (77920).

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Samois-sur-Seine Quel portrait faire de Samois-sur-Seine, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 30,8% de cadres pour 2 010 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 268 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,55% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 41,97% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1675,75 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Samois-sur-Seine, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.