Résultat des législatives 2024 à Montcourt-Fromonville (77140) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Montcourt-Fromonville ? Une autre source de doute de ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a récolté 28,06% des bulletins au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,55% des voix à Montcourt-Fromonville. Un score à comparer néanmoins avec les 21,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,81% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Montcourt-Fromonville A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Montcourt-Fromonville entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN soit vainqueur à Montcourt-Fromonville ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera en conséquence très observé. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Montcourt-Fromonville, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Montcourt-Fromonville, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,84% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 28,98% pour Frédéric Valletoux (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,90%. Frédéric Valletoux s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Grâce à 40,36% des bulletins de vote, Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) a pris la tête à Montcourt-Fromonville, le 30 juin 2024 pour le 1er tour des élections législatives. Frédéric Valletoux (Ensemble pour la République) et Nour Benaïssa Watbot (Union de la gauche) suivaient en recevant, dans l'ordre, 33,64% et 18,55% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Ivanka Dimitrova qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 35,06%, devant Frédéric Valletoux avec 33,73% et Nour Benaïssa Watbot avec 23,7%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Montcourt-Fromonville ? Au cours des dernières années, les 1 957 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. À Montcourt-Fromonville, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 22,65%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 37,95% dans la commune de Montcourt-Fromonville. Le taux d'abstention était de 44,83% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - 77,35% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Montcourt-Fromonville L'abstention est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Montcourt-Fromonville s'élevait à 77,35%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 57,26% au premier tour. Au second tour, 55,03% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 83,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 81,68% au second tour, soit 1 168 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique pourrait ramener les habitants de Montcourt-Fromonville dans les isoloirs.

17:29 - Démographie et politique à Montcourt-Fromonville, un lien étroit À Montcourt-Fromonville, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,24%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (87,91%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 820 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,95%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,97%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montcourt-Fromonville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.