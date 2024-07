Résultat des législatives 2024 à Fontainebleau : les premiers chiffres du 2e tour

À Fontainebleau, l'abstention est incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dans l'agglomération, 28,48% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,53% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,72% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,15% au premier tour et 48,06% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien pourraient entre autres nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Fontainebleau.

17:29 - Élections législatives à Fontainebleau : un éclairage démographique

A la mi-journée des législatives, Fontainebleau regorge de diversité et d'activités. Avec ses 33,36% de cadres supérieurs pour 15 945 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 212 foyers fiscaux. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,52% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 1 983 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 14,56%, Fontainebleau est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,16%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 41 608 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Fontainebleau, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.